‘Kabinet trekt 400 miljoen uit om gat in onderwijsbegroting te dichten’

Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro uit voor onderwijs. Het leeuwendeel daarvan, 400 miljoen euro, wordt gebruikt om tegenvallers in de leerlingen- en studentenramingen op te vangen. Het bedrag wordt geregeld in de Voorjaarsnota, zo stellen ingewijden.

Het extra geld is nodig omdat er over de hele linie in het onderwijs meer leerlingen en studenten zijn dan verwacht. Dat betekent dat er van basisschool tot universiteit meer geld wordt uitgegeven aan onderwijs, terwijl dat niet was begroot. Het tekort dat daardoor ontstaat, is volgend jaar 234 miljoen euro en loopt in 2024 op tot 405 miljoen euro.

Ramingen

In het onderwijs wordt het geld verdeeld over de verschillende schoolsoorten op basis van ramingen van leerlingen en studenten. Als de werkelijke cijfers lager uitvallen, moet het ministerie van Onderwijs geld teruggeven aan het ministerie van Financiën. Maar gaan er méér studenten studeren, zoals de afgelopen jaren altijd het geval was door, dan moet de Onderwijsminister zelf het gat in haar begroting dichten.



Dat zou betekenen dat er op het onderwijs bezuinigd zou moeten worden. Bronnen rond het kabinet stellen dat bezuinigen dit keer niet nodig is. De aantallen studenten zijn hoger dan verwacht, bijvoorbeeld omdat er meer buitenlandse studenten in ons land zijn gaan studeren. Door onder andere meer nieuwkomers neemt ook het aantal leerlingen op basisscholen en middelbare scholen dit jaar toe.

Hoofdpijndossier