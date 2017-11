Kabinet trekt 550 miljoen euro uit voor Sint-Maarten

Een van de voorwaarden voor de hulp is dat Sint-Maarten een zogeheten integriteitskamer instelt en het grenstoezicht fors verbetert. Het geld wordt in delen beschikbaar gesteld, waarbij er tussentijdse evaluaties worden gedaan, is zojuist bij de wekelijkse ministerraad besloten.



Ook Saba en Sint Eustatius ontvangen financiele steun voor de wederopbouw. Het kabinet heeft daar 67 miljoen euro voor vrijgemaakt. Ook hier wordt volgens Knops goed op toegezien dat het geld goed besteed wordt.



De besteding van de Nederlandse bijdrage zal voor een wezenlijk deel plaatsvinden via internationale organisaties. De bijdrage kan vorm krijgen in leningen, giften of inzet in natura.De dekking wordt bekend gemaakt in de Najaarsnota.