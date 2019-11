Kabinet trekt half miljard euro uit voor stikstofcrisis

Het stikstofbedrag loopt waarschijnlijk nog flink op. Zo wil het kabinet dat provincies ook een bijdrage gaan leveren. Eerder had het kabinet al enkele honderden miljoenen euro’s op tafel gelegd om boeren in bepaalde gebieden over te laten stappen op kringlooplandbouw en om varkensboeren uit te kopen. Daar komt nu dus een half miljard euro bij.



Minister Carola Schouten van Landbouw laat vanavond weten dat het kabinet volgende week met een pakket nieuwe maatregelen komt om de stikstofproblemen in de woningbouw aan te pakken. Een van die maatregelen is een verlaging van de maximumsnelheid op wegen, zo meldde deze krant afgelopen donderdag al.