Kabinet verzacht bezuiniging op de Jeugdzorg: ingreep wordt twee jaar uitgesteld

Het akkoord dat nu is gesloten gaat alleen over het geld. Het kabinet wil bij sommige vormen van jeugdzorg nog maar een maximaal aantal behandelingen vergoeden of een eigen bijdrage introduceren bij lichtere vormen van hulp. Over hoe dat er straks uit gaat zien en wat nog wel en wat niet (volledig) vergoed wordt, moet nog worden besloten. Het kabinet wil wel dat ná 2015 zo'n 500 miljoen euro per jaar bespaard wordt. Wel is afgesproken met gemeenten dat in 2025 en in 2028 nog een keer gekeken wordt of die bezuiniging haalbaar is.



Verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen noemt het ‘nodig’ om de Jeugdzorg te hervormen. ,,Op deze manier kunnen kwetsbare kinderen met bijvoorbeeld een beschermingsmaatregel beter en sneller worden geholpen.’’ Nu er na anderhalf jaar eindelijk een akkoord is over de financiële afspraken, kan nu met gemeenten, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties een akkoord worden gesloten over hoe de jeugdzorg inhoudelijk wordt hervormd. Van Ooijen verwacht dat dit nu snel klaar kan zijn.