Kabinet vuurt spervuur aan maatregelen af: ‘Anders dreigt totale lockdown’

Vanaf morgen worden ook de sportcompetities voor kinderen stilgelegd. Kinderen tot 18 jaar mogen blijven trainen met eigen teams, maar douchen niet meer. Voor volwassenen gaat sporten bijna helemaal in de ban. Sportscholen blijven wel open, teamsporten met maximaal vier personen zijn toegestaan. ,,Een partijtje tennis kan nog wel’’, aldus Rutte.

Evenementen gaan helemaal in de ban, in de buitenlucht mag je maar met maximaal 4 personen samenkomen.

Verder gaat het dringende advies gelden om thuis bezoek te beperken tot drie personen en maar één groepje per dag. ,,Geen blokjesverjaardagen meer”, zei premier Mark Rutte.

Ook worden koopavonden verboden, behalve voor supermarkten.

De maatregelen gaan in vanaf morgen 22.00 uur. Op de sluiting van de horeca geldt wel een uitzondering voor afhaalrestaurants: die mogen openblijven. Coffeeshops ook, maar wel tot 20.00 uur, alleen als loket voor afhaal.

Premier Rutte zei verder dat gewerkt wordt aan een mondkapjesplicht in binnenruimtes voor iedereen boven de 13 jaar. Er wordt gewerkt aan een juridische onderbouwing hiervoor. Ook in het onderwijs gaat dit dan gelden. Het kabinet wil daarmee ‘een slepende discussie voor eens en altijd beslechten’. Tot dusver geldt alleen een dringend advies om zo’n mondmasker te dragen.

Totale lockdown

Over twee weken worden de maatregelen geëvalueerd. Als er dan geen effect is, volgt een ‘totale lockdown’, aldus minister Hugo de Jonge (Zorg). Hij lichtte toe dat hij daarmee de situatie van maart gaat gelden. Belangrijkste verschil is dan dat mbo's, hbo's en universiteiten alleen nog online lessen verzorgen.

Premier Rutte zei verder ingrijpen te willen vermijden, maar: ,,Te veel mensen houden zich helaas niet aan de regels. Het is aan mij om mensen nog beter aan te sporen.”

De maatregelen van twee weken geleden hebben simpelweg nog te weinig effect tegen het coronavirus, is de gedachte. Toen al schaafde het kabinet aan regels bij de amateursport (geen publiek), moest de horeca eerder dicht (om 22.00 uur) en sindsdien is bij het profvoetbal publiek geweerd. ,,Ik had een trendbreuk willen zien in het aantal positieve testuitslagen", zei De Jonge.

Nu acht het kabinet verder ingrijpen onvermijdelijk. ,,Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown’’, zei premier Mark Rutte. ,,Dat is een harde boodschap, de maatregelen gaan ook pijn doen. Maar de feiten liegen niet. We moeten strenger zijn voor onszelf.” De Jonge: ,,De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Hartstikke voorbij.”

De gedachte achter de maatregelen is dat het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt wordt. ,,In je eigen bubbeltje word je niet besmet. Maar je neemt het mee naar huis van de sport of uit de kroeg.”

De premier vroeg nadrukkelijk om begrip. ,,Voor elke sector zijn argumenten te noemen om die uit te zonderen. Maar dat is meteen precies het punt: het gaat niet om één bedrijfstak, of een vorm van vrijetijdsbesteding. Het gaat erom dat de hamer waarmee we het virus plat slaan groot genoeg moet zijn. Het is geen keuzemenu, maar een optelsom van maatregelen.”

De maatregelen op rij: -Geen evenementen meer, van kermissen tot buitenconcerten -Alle theaters, bioscopen en concertzalen in Nederland moeten terug naar maximaal dertig man publiek -Supermarkten die regels niet naleven, kunnen worden gesloten. -In de buitenlucht mag je maar met maximaal 4 personen samenkomen. -Alle horeca gesloten -Alleen afhaalloketten blijven open. -Geen amateursportwedstrijden voor volwassenen én kinderen. Bij training maximaal met 4 personen en alleen op 1,5 meter. Thuis douchen. -Vanaf 20.00 uur verbod op verkoop drank en softdrugs en het gebruik in het openbaar -Geen koopavonden meer, behalve voor supermarkten.

