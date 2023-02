Kabinet waarschuwt voor structureel personeelstekort: ‘Daar hebben we allemaal last van’

Onderwijs­mi­nis­ter sluit smartphone­ver­bod in de klas niet langer uit

Onderwijsminister Dennis Wiersma sluit het niet meer helemaal uit dat er een verbod komt om smartphones te gebruiken in de klas. In november was Wiersma samen met een meerderheid van de Kamer tegen het voorstel van het CDA en de PVV. Dat was aan de leraren zelf, vond hij. Maar de minister hoort signalen dat het leraren amper lukt de smartphone eigenstandig uit de klas te weren. Hij wil daarom in gesprek met onder meer scholen en staat open voor een verbod als daar grote behoefte aan is.

1 februari