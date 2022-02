Kabinet wil 25 februari af van 1,5 meter, volgende week al volle cafés en theaters

Volgende week vrijdag gaan de grote versoepelingen in: horeca, cultuur en evenementen kunnen dan tot 01.00 uur open. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) ontvouwde zijn plannen vanavond in een brief aan de Tweede Kamer. ,,We zien een hoog aantal besmettingen, maar gelukkig minder mensen die naar verhouding zorg nodig hebben", zei de minister vanavond in een toelichting.

De voornemens op een rij: het thuiswerkadvies kan overboord, sluitingstijden in de horeca en cultuur worden verruimd naar 01.00 uur 's nachts. De 1,5 meterplicht en vaste zitplaats kunnen weg op plekken waar de coronapas geldt (zolang het gaat om locaties tot 500 bezoekers).

Voor plekken met meer dan 500 gasten blijft de vaste zitplaats vereist, denk aan voetbalstadions. Wel vervalt de 1,5 meter daar ook. Voor het nachtleven heeft het kabinet ook een plan: dat kan weer open met 1G, net als festivals en grote evenementen. Iedereen moet dan toegangstesten doen dus.

Hoewel het protest tegen de coronapas toeneemt, denkt Kuipers dat deze maatregel nodig blijft: ,,De afweging is nu: wil je veel mensen naar het theater, de bioscoop of het restaurant laten gaan zonder 1.5 meter afstand, vaste zitplek of mondkap? Dan heb je nog wel de dempende maatregel nodig van een coronatoegangsbewijs. Als je de coronapas wil schrappen, dan moet je weer met mondkapjes, afstandsnorm of zitplek werken. Wij horen terug van ondernemers: kies dan nog even voor de coronapas. Maar zodra we ervan af kunnen: graag.”

Kuipers schrijft verder dat het kabinet op 25 februari af wil van de 1,5 meter afstandsregel. ,,Om deze reden heb ik het OMT ook gevraagd of zij verwacht dat er epidemiologische ruimte is om de sluitingstijd en de veilige afstandsnorm van 1,5 meter, generiek vanaf vrijdag 25 februari 2022 los te laten.”

Het kabinet benadert de volgende coronapersconferentie anders. Het OMT moet morgen nog bijeenkomen, maar om de verruimingen juridisch en procedureel mogelijk te maken, wordt de Tweede Kamer alvast bij de plannen betrokken. Als de experts of burgemeesters later aan de noodrem trekken, verandert de agenda misschien nog. Maar de contouren zijn duidelijk.

Kuipers schrijft wel dat hij van oordeel is, dat versoepelen kan. ,,Dit kan omdat we inmiddels een hoge mate van immuniteit opgebouwd hebben door middel van vaccinatie en door het op een natuurlijke wijze doormaken van de infectie. De hoge vaccinatiegraad vertaalt zich door in de beperkte stijging van ziekenhuisopnames. Ook maakt de omikronvariant minder ziek.

Toch blijft de hand enigszins op de rem. ,,Tegelijkertijd acht het kabinet de risico’s nog dusdanig groot dat niet alle maatregelen tegelijkertijd versoepeld kunnen worden.Het kabinet blijft de situatie daarom nauwlettend in de gaten houden. Ook omdat het onzeker blijft of een nieuwe virusvariant nog opduikt en welke kenmerken deze zal hebben en omdat het aantal besmettingen op dit moment nog steeds hoog is.”

2G

Kuipers had ook een tegenslag te verwerken. De mogelijkheid om 2G toe te passen - alleen gevaccineerde en genezen personen welkom heten - vervalt. Een Kamermeerderheid keerde zich daartegen vandaag in een stemming.

