Kabinet wil asielzoekers in grotere locaties opvangen

Gesprekken over een tweede aanmeldcentrum, ook om Ter Apel te ontlasten, worden volgende week voortgezet, zei de staatssecretaris in reactie op de blijvende problemen in Ter Apel, waar afgelopen nacht weer veel asielzoekers op stoelen moesten slapen.

Het kabinet wil toe naar heel grote mega-opvanglocaties waar zeker duizend asielzoekers kunnen worden opgevangen, meldt RTL op basis van documenten die de politieke redactie in handen heeft. Het zou gaan om tenten, sporthallen en op het water.

Maatregel onvoldoende

Van der Burg meldde vorige week dat er per 1 juni een oplossing was gevonden voor de problemen in Ter Apel. Bij toerbeurt zouden telkens vier veiligheidsregio’s twee weken lang ieder 150 opvangplekken regelen. Dit blijkt nu onvoldoende, ziet de staatssecretaris. ,,Het rouleringssysteem is van de grond gekomen. Vier veiligheidsregio’s hebben 600 plekken gerealiseerd.” Die zitten nu vol, en de maatregel is onvoldoende. ,,Het probleem is nog niet opgelost; die 600 extra plekken blijken niet genoeg te zijn.”

De staatssecretaris heeft de veiligheidsregio’s nu gevraagd daar zo snel mogelijk zes keer 150 van te maken; zes veiligheidsregio’s die elk 150 asielzoekers opvangen waarmee er 900 extra plekken beschikbaar komen. Bottleneck zijn de statushouders die recht hebben op een huis, maar vanwege een gebrek aan woonruimte, noodgedwongen in asielzoekerscentra moeten blijven, stelt Van der Burg. “Ze kunnen gewoon niet weg.”

Hij verwijt dat de gemeenten niet. ,,Statushouders blijven binnen, terwijl er aan de voorkant asielzoekers bij komen.”

Grote drukte

In Ter Apel is plek voor tweeduizend mensen. Ter Apel kampt al langer met grote drukte omdat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Hierdoor moet het COA vaak op het laatste moment nog extra slaapplekken vinden en slapen asielzoekers soms op stoelen.

De 25 veiligheidsregio’s bereiden zich voor om de komende tijd meer mensen op te vangen via crisisnoodopvangplekken om Ter Apel te ontlasten. In die crisisnoodopvang worden mensen opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen of tenten.

Het is sinds oktober al crisis in Ter Apel. Regelmatig verblijven meer mensen bij het aanmeldcentrum dan toegestaan. Hierdoor hebben asielzoekers geen plek om te slapen en moet met kunst en vliegwerk onderdak worden geboden. In mei werd het voor de buitenwereld echt duidelijk hoe groot de problemen zijn.