Kabinet wil 'designated survivor' voor noodsituaties

Het idee werd vorig jaar geopperd door D66-Kamerlid Joost Sneller, die vindt dat we in Nederland veel beter zouden moeten nadenken over zo'n noodscenario. Een terreuraanslag zou in één klap de koning en de hele politieke top kunnen wegvagen.



De huidige regelingen in de grondwet voldoen niet, aldus Sneller eerder tegen deze site. ,,Nu is het zo geregeld dat ambtenaren van Defensie, de NCTV en andere ministeries in zo'n geval de controle krijgen (staatsnoodrecht, red.). Dat vind ik vanuit de democratische legitimiteit onvoldoende", aldus het D66-Kamerlid in gesprek met deze krant. ,,Ambtenaren worden immers niet gekozen door de kiezer. Bovendien is er ook niks geregeld over hoe de besluitvorming dan plaatsvindt.''



Sneller is dan ook blij met het voorstel van de premier. ,,Het is goed dat de premier mijn analyse deelt dat sprake is van een mogelijk democratisch tekort in een situatie waarvan je uiteraard hoopt dat die nooit zal voorkomen, en bereid is daar voor het kabinet wat aan te doen."