Kabinet wil nog dit jaar stoppen met gebruik Russisch gas

Geen extra gas uit Groningen

Het tekort dat ontstaat wordt niet aangevuld door meer gas uit Groningen op te pompen, bezweert Vijlbrief. ,,Ik heb Groningers beloofd dat we dit jaar minder oppompen en daarna op de waakvlam gaan, dus het kan volgend jaar of het jaar daarna definitief dicht.” Het gemis van Russisch gas wil Vijlbrief op meerdere manieren compenseren. ,,Het gaat om een breed pakket: enerzijds meer LNG inkopen, aan de andere kant besparen. Het betekent dat energie duurder wordt en dat we daarvoor gaan betalen met elkaar.”

Terminals

Nederland gebruikt per jaar ongeveer 6 miljard kuub gas uit Rusland. Door de uitbreiding van de huidige LNG-terminal in Rotterdam en de aanleg van een drijvende LNG-terminal in de Eemshaven kan voor het einde van het jaar zo’n 8 miljard kuub extra vloeibaar gas worden geïmporteerd. Dat zou ruim voldoende moeten zijn om het tekort aan Russisch gas op te vangen. Maar, zo waarschuwt het kabinet: het is niet zeker of we op de wereldmarkt wel zo veel LNG kunnen inkopen. Op termijn verwacht het kabinet vooral veel van energiebesparing. Volgens Jetten heeft ons land in 2025 zo'n 9 miljard kuub gas minder nodig dan nu door bijvoorbeeld huizen beter te isoleren en bedrijven die energiezuiniger gaan werken.