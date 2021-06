Kabinet wil versoepelingen al vanaf zaterdag 26 juni

Mondkapjes

In het kabinet is ook een discussie gaande over de basisregels, zoals de 1,5 meter, het thuisblijven bij klachten en de mondkapjesplicht. Voor het afschaffen van deze maatregelen was nog geen datum geprikt, maar de besmettingscijfers zijn gunstig en het aantal gevaccineerden loopt rap op, dus wil het kabinet de maatregelen in ieder geval ter discussie stellen.