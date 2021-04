Kabinet wilde druk niet langer weerstaan: dan maar een risico

Het lijkt een minimaal verschil in woordkeuze, maar de boodschap van premier Mark Rutte tijdens zijn coronapersconferentie is compleet anders dan een week eerder. Vorige week was hij nog stellig: geen onnodige risico’s. ,,We willen echt zien dat we over de piek van die derde golf heen raken.’’ Nu is dat veranderd in: ,,In de modellen van het RIVM zien we dat een daling van het aantal patiënten in de ziekenhuizen in zicht komt.’’



Dus: éérst wilde het kabinet echt zien dat de daling van het aantal coronapatiënten was ingezet, nu is de aanname dat dit in de toekomst gebeurt al voldoende.



Nogal een verschil, al vindt Rutte zelf dat dit wel meevalt. Tegelijk erkent hij dat de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) eerst wilden afwachten tot het een feit was dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen was gedaald. Rutte: ,,Het verschil is dat zij zeggen: wacht nou nog even met versoepelen tot je dat ook écht ziet. Wij beslissen op basis van die voorspelling nu al dat we dan gaan versoepelen.’’ Een ‘verantwoord risico’, herhaalt hij meermaals.