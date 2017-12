Kabinet woest over moddergooien Russische ambassadeur

Ook premier Rutte reageert fel. ,,Ik laat me niet vertellen dat de mensen van het Joint Investigation Team (JIT) hun werk niet goed doen”, laat hij weten vanuit Brussel. ,,Ik sta pal voor hun onafhankelijkheid en die van het Openbaar Ministerie. De Nederlandse regering wil zich politiek niet bemoeien met het onderzoek. Maar als mensen de kwaliteit en onafhankelijkheid ervan in twijfel trekken, dan heb ik de verantwoordelijkheid die verwijten te verwerpen.”



Ambassadeur Sjoelgin werd in september nog op het matje geroepen door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ook toen had de Rus ‘ongefundeerde kritiek’ geuit op het MH17-onderzoek.



Sjoelgin meldde vandaag dat Rusland zich niet bezighoudt met politieke inmenging in Nederland. Zo ontkent hij dat Rusland nepnieuws maakt. Minister Ollongren reageert daar laconiek op: ,,Ik had niet verwacht dat de autoriteiten van Rusland zouden bevestigingen dat ze aan heimelijke beïnvloeding doen.” Volgens haar bestaat daar veel bewijs voor.