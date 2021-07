Kabinet zet definitief streep door festivalseizoen, verplichte test bij terugkeer vakantie

,,Helaas, zeg ik wel", zei demissionair premier Mark Rutte in een toelichting. ,,We doen dit nu omdat we festivals duidelijkheid moesten geven en het is helaas niet verantwoord om dit door te laten gaan.”

Hoewel het aantal besmettingen de laatste dagen daalt, vindt het kabinet het risico te groot. Aanvankelijk wilde het kabinet pas in de tweede week van augustus bekend maken of de grote festivals daarna nog doorgang konden vinden, maar het heeft nu toch besloten om de organisatoren al eerder duidelijkheid te geven. De grootste festivals die getroffen worden zijn onder meer Lowlands, Down the rabbit hole en Mysteryland.

Organisatoren van eendaagse festivals moeten wel tot 13 augustus wachten op duidelijkheid, als er weer een coronapersconferentie wordt gehouden.

Volledig scherm Publiek op het festivalterrein tijdens de eerste dag van Lowlands in 2013. © ANP Kippa

Test voor terugreis

Het is één van de besluiten die het kabinet vandaag heeft genomen, na nieuw overleg over corona. Een ander is dat vakantiegangers die terugkeren uit landen die nu geel kleuren op de coronakaart en niet volledige gevaccineerd zijn, vanaf 8 augustus voor terugreis naar Nederland moeten aantonen dat ze corona-vrij zijn. Het gaat om iedereen vanaf 12 jaar. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, of hersteld zijn van corona, hoeven geen test te doen, maar kunnen de CoronaCheck-app gebruiken.

Voor veel nog niet gevaccineerde kinderen geldt dus dat ze op zoek moeten naar een PCR- of antigeentest die ze kunnen doen, voordat ze de terugreis gaan maken. Het kabinet waarschuwt dat mensen met eigen vervoer ook kunnen worden gecontroleerd. Voor reizigers uit een land met een groen reisadvies gelden geen maatregelen bij terugkeer.

,,Dat is een aanscherping van het beleid", erkende minister Hugo de Jonge. ,,We willen voorkomen dat mensen de besmetting mee naar huis nemen. We zullen echt testend moeten zorgen dat we een volgende golf in het najaar kunnen voorkomen.”

Volgens De Jonge worden er steekproeven gehouden bij grensovergangen, door ‘mobiele teams'. Iemand die betrapt wordt krijgt een boete van 95 euro, maar ‘mag daarna wel doorrijden'.

Alle reizigers die nog voor 8 augustus terugkeren uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra moeten ook tot die tijd al een coronabewijs tonen.

Cijfers

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte en demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) in gesprek met de pers over de laatste stand van zaken rondom het coronavirus. © ANP Demissionair Mark Rutte sprak van ‘goed nieuws’ dat het aantal besmettingen daalt. ,,In de ziekenhuizen loopt het nog wel wat op, dat zal nog een paar dagen zo blijven, maar het is beheersbaar, zo lijkt het. Maar het blijft wel spannend.”

Aanpassing

Nederland past daarnaast de aanpak van reizen binnen Europese Unie aan, als gaat om de kleurcodes groen, geel, oranje en rood. Het kabinet wil eigenlijk al langer dat er niet alleen gekeken wordt naar de besmettingscijfers om die kleur te bepalen, maar ook naar de druk op de zorg. Op die manier hoeven landen niet zo snel op oranje, met alle gevolgen van dien, zoals quarantaineplichten.

Vanaf 27 juli geeft Nederland daarom zelf geen oranje reisadviezen meer aan andere EU-landen ‘enkel op basis van het aantal coronabesmettingen’. Een land kan nog wel een oranje reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. De facto betekent dit wel dat vanaf morgen alle EU-landen op groen of geel gaan.

Nu nog wordt een reis naar een oranje land ontraden, maar volgens de nieuwe maatstaf geldt dat voor geen enkel EU-land momenteel. Het blijft wel mogelijk dat landen aan Nederlanders extra eisen opleggen, daar gaan landen immers zelf over.

Plicht

Minister Hugo de Jonge herhaalde nog eens dat het kabinet niet zint op een vaccinatieplicht. ,,Dat zie ik niet gebeuren in dit land, de discussie daarover die bijvoorbeeld in Frankrijk wordt gevoerd, laat ik ook graag daar.” Rutte zei te denken dat de vaccinatiegraad in ons land relatief hoog is juist ‘ómdat wij niet als een dominee preken’.

De besluiten van het kabinet: -Nederland past de aanpak met kleurcodes van landen aan. Ons land gaat kijken naar meer dan alleen besmettingscijfers. Dat betekent dat alle EU-landen morgen op groen of geel gaan, waardoor reizen niet meer worden ontraden momenteel. Een land kan nog wel een oranje reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. -Vakantiegangers die terugkeren uit landen die nu geel kleuren op de coronakaart en niet volledige gevaccineerd zijn, vanaf 8 augustus voor terugreis naar Nederland moeten aantonen dat ze corona-vrij zijn. Het gaat om iedereen vanaf 12 jaar. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, of hersteld zijn van corona, hoeven geen test te doen, maar kunnen de CoronaCheck-app gebruiken. Voor veel nog niet-gevaccineerde kinderen geldt dus dat ze op zoek moeten naar een PCR- of antigeentest die ze kunnen doen, voordat ze de terugreis gaan maken. - Meerdaagse festivals mogen deze zomer niet doorgaan. Nu al zijn dergelijke festivals verboden tot begin augustus, maar het kabinet trekt het verbod door voor festivals met een camping tot 1 september.

