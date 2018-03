Kabinet zet diplomaten die te hard rijden of foutparkeren op 'zwarte' lijst

Omdat juridische stappen in strijd zijn met het verdrag van Wenen, waarin is vastgelegd dat diplomaten onschendbaar zijn, komt er nu een openbare lijst waarop te zien is welke landen het vaakst de fout in gaan. Vanwege de privacy zullen diplomaten niet met naam en toenaam worden genoemd.



Toch is het volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken een ‘effectieve prikkel’. ,,Ambassades willen over het algemeen niet publiekelijk bekend staan om gebrek aan respect voor de wet- en regelgeving van het gastland”, schrijft de VVD-bewindsman vandaag aan de Tweede Kamer. Die stoort zich er al jaren aan dat diplomaten wegkomen met wangedrag, vooral in het verkeer. Een naming and shaming-lijst was al langer een wens van de Kamer.