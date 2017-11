Kabinet zet extra in op noodhulp en opvang in de regio

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de begroting voor 2018 met dat bedrag verhoogd. Komende week wordt haar begroting besproken in de Tweede Kamer. ,,De behoefte aan extra noodhulp en opvang in de regio is enorm groot. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld. Miljoenen anderen die in een buurland verblijven, hebben ook ondersteuning nodig, mede in verband met de komende winter”, verklaart Kaag haar geldinjectie.



De begroting werd met Prinsjesdag nog ingediend door haar voorganger, Lilianne Ploumen. Omdat het kabinet demissionair was, kon daar weinig extra geld worden uitgetrokken. Dat past Kaag nu aan. Voor noodhulp maakt de bewindsvrouw 140 miljoen extra vrij, voor opvang van vluchtelingen in de regio is dat 50 miljoen euro. Dat gaat vooral naar onderwijs en bevorderen van werkgelegenheid, zowel voor de vluchtelingen zelf als voor de lokale bevolking.