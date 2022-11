Kabinet zet historische stap: excuses voor slavernijverleden

Verder komt er 27 miljoen euro extra budget voor een slavernijmuseum. Bronnen rond het kabinet bevestigen berichtgeving hierover door RTL Nieuws.

Minister-president Mark Rutte zei de afgelopen jaren meermaals dat hij persoonlijk moeite had met excuses omdat de slavernij zo lang geleden was. Vorig jaar waarschuwde hij nog voor het risico dat dat ‘de tegenstellingen in Nederland juist zou aanjagen'. Het maken van excuses roept weerstand op bij meerdere politieke partijen omdat het gepaard gaat met de discussie over herstelbetalingen.

Rutte zei vorig jaar nog dat hij zelf ‘als historicus’ ook moeite had met excuses voor iets wat 150 jaar geleden is gebeurd. ,,Wie ben ik om nu de morele vinger te heffen naar voorgangers als Schimmelpenninck of Thorbecke?” Ook wees hij er op dat slechte een kleine elite zich schuldig maakte aan slavenhandel. ,,Het gros van de Nederlanders had niets te zeggen.’’

Maar afgelopen zomer liet hij opeens een ander geluid horen. Op bezoek in Suriname liet hij weten dat de slavernij juist nog niet zo lang geleden was: ,,Tussen ons in het heden en dat moment zitten welbeschouwd niet meer dan enkele generaties”, zei Rutte tegen het Surinaamse parlement.” Maar excuses maakte hij toen niet.

Dat lijkt dit jaar echter toch te gaan gebeuren. Bronnen zeggen de excuses half december te verwachten, als het kabinet reageert op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Die adviseerde de regering om excuses te maken.

In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd afgeschaft. Rutte zei eerder dat hij vindt dat dit jaar in het teken moet staan van herdenking.

