Kabinet zet rem op uithuisplaatsingen kinderen na wens coalitie

Door gebrek aan passende hulp en wachtlijsten voor zorg zijn kinderen na een uithuisplaatsing vaak slechter af dan thuis, zei Don Ceder van de ChristenUnie in het Kamerdebat over de nijpende problemen in de jeugdbescherming. Daarom is er “per direct” een crisisaanpak nodig. De komende tijd moet alles op alles worden gezet om uithuisplaatsingen van kinderen te voorkomen, door de thuissituatie van het kind zodanig aan te passen dat het voor het kind veilig genoeg is om thuis te blijven wonen, is de strekking van de motie. Dit moet het aantal uithuisplaatsingen terugdringen.