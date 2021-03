Kabinet ziet geen ruimte voor versoepelingen coronaregels

Ook is het onwaarschijnlijk dat het kabinet regels strenger maakt. In andere landen gaat dat waarschijnlijk wel gebeuren. Delen van Frankrijk zijn sinds kort alweer in een strengere lockdown vanwege oplopende cijfers. Het is nog geen definitief besluit, omdat het hele kabinet daar de komende dagen nog over vergadert. Dinsdag is een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

De op het Catshuis aanwezige ministers leken er vandaag gezamenlijk vrij snel over uit. Het overleg was om 16.00 uur afgelopen. Dat was een stuk eerder dan verwacht: het beraad stond ingepland tot ongeveer 18.00 uur. Maatregelen die op tafel lagen, waren onder meer het afschaffen van de avondklok, het deels weer openen van het hoger onderwijs, het openen van terrassen rond Pasen en meer ruimte voor de detailhandel. Bronnen benadrukken dat er op de langere termijn wel meer perspectief is. Dat zou mogelijk halverwege mei of begin juni zijn, aldus ingewijden.

Eerder zei De Jonge dat voor deze punten eind deze maand meer mogelijk was, mits de coronacijfers het zouden toelaten. Maar de besmettingscijfers liggen al enkele dagen boven de 7000 en ook het ‘reproductiegetal’ is te hoog. Honderd besmette mensen steken nu gemiddeld 113 anderen aan. Vooral jongeren raken besmet. Zij worden niet snel ernstig ziek van corona, maar de angst heerst dat zij meer kwetsbare mensen aansteken.

Terrassen

Meerdere OMT-leden zien voorlopig geen ruimte zien voor versoepelingen van coronamaatregelen, zo werd eerder zondag bekend. Viroloog Menno de Jong zei zondagochtend tegen AT5 dat het onverstandig was om verder te versoepelen. Het openen van terrassen zou “een brug te ver zijn”. Viroloog Marion Koopmans zei iets soortgelijks in NOS Met het Oog op Morgen. “Ik denk dat we ons dat niet of nauwelijks kunnen permitteren. We moeten echt nog even geduld hebben. Het is een maand of twee, dan zitten we echt in een andere situatie.”

De politieke roep tot versoepelingen klonk de afgelopen dagen wel steeds luider. D66-leider Sigrid Kaag zei dat de avondklok “er heel snel af moet”, omdat die niet meer houdbaar zou zijn als de zomertijd ingaat. Dat gebeurt volgend weekend. Haar partijgenoot minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) sprak optimisme uit dat studenten van hogescholen en universiteiten weer een dag in de week op locatie les kunnen krijgen.

