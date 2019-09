Kabinet ziet niets in 40 jaar voor moord

Ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze het hierbij willen houden. Tijdens het vorige kabinet was er onderzoek gestart om ook straffen tot 40 jaar mogelijk te maken, maar die studie wijst volgens de ministers uit dat dit niet nodig is.

Behoefte

De ministers schrijven dat ‘professionals uit de strafrechtspraktijk amper of geen behoefte’ hebben aan verdere verhoging. Het probleem zou in een ‘beperkte aantal zaken’ spelen en levenslang is daarbij ook mogelijk. ,,Het huidige instrumentarium is in hun ogen toereikend. Van een ‘strafgat’ tussen de levenslange gevangenisstraf en de maximale tijdelijke gevangenisstraf is sinds de verhoging in 2006 geen sprake meer.’’