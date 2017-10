Kabinetsploeg Rutte III rond, op D66’ers na

Dossier Orkambi PvdA wil maker middel tegen taai slijm naar Kamer roepen

19 oktober De PvdA wil Vertex Pharmaceuticals, de Amerikaanse fabrikant van een middel tegen taai slijm, naar de Tweede Kamer halen om opheldering te krijgen over de uitblijvende vergoeding van het medicijn. Dat stelt Kamerlid Henk Nijboer vandaag voor. De vraag is of hij een Kamermeerderheid mee krijgt.