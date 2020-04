Kajsa Ollongren komt terug, maar niemand weet wanneer

Even leek het erop dat Ollongren (52) helemaal hersteld was. ,,Het gaat goed met haar en de planning is dat ze uiterlijk eind deze maand weer aan het werk gaat’’, liet haar woordvoerder begin maart weten. Maar in de week waarin Ollongren voor het eerst in lange tijd haar gezicht liet zien op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag, breidde de coronacrisis zich uit over Nederland.

,,Juist in die periode begon het coronavirus hard toe te slaan’’, zegt haar woordvoerder nu. ,,Haar artsen hebben toen gezegd: je bent nog wel vatbaar voor virussen, het is niet verstandig om nu weer te beginnen. Ze was dus wel voldoende hersteld, maar de uitbraak van het coronavirus bracht nieuwe risico’s met zich mee. Haar weerstand was nog te laag.’’

Bijholtes

Ollongren zat sinds oktober ziek thuis na een operatie aan haar bijholtes. De operatie verliep goed, maar er traden andere medische complicaties op. Daardoor moest ze zich lange tijd ziekmelden. Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) is haar tijdelijk opgevolgd als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En D66-minister Wouter Koolmees neemt haar taak van vicepremier in het kabinet waar.

Hoe lang die situatie zo blijft, is onduidelijk. ,,We zijn nu aan het kijken wanneer het verantwoord is om alsnog te beginnen’’, zegt Ollongrens woordvoerder. ,,Hopelijk kan het heel spoedig. We zien dat de coronamaatregelen effect hebben, dat is positief.’’

Lijsttrekker