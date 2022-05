Kamer: Arbeidsmigrant blijft welkom, wel verzet tegen komst Marokkanen en Tunesiërs

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat arbeidsmigranten welkom moeten blijven in Nederland, mits hun woon- en werkomstandigheden verbeteren. Het Europese plan om ook nieuwe groepen migranten uit Marokko, Tunesië en Egypte hier te laten werken, stuit echter op grote weerstand.

VVD en ChristenUnie willen dat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken in Brussel meldt dat Nederland niet zal meewerken aan het voorstel van de Europese Commissie. De Commissie pleit voor meer legale migratie vanuit landen buiten de EU, om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

De twee regeringspartijen spreken echter van een ‘slecht en ondoordacht’ plan. De vraag is bijvoorbeeld waar deze mensen moeten wonen. ,,We moeten niet op korte termijn iets proberen te fiksen wat op langere termijn voor veel grotere problemen zorgt”, aldus VVD-Kamerlid Zohair El Yassini in een debat over arbeidsmigratie.

Aardbeien en peren

Quote Een land dat niet in staat is zijn eigen muurtjes te stuken heeft de verkeerde afslag genomen Joost Eerdmans, JA21 Ook het CDA is erop tegen om ‘nieuwe groepen deze kant op te halen’. De SGP spreekt zelfs van een ‘wereldvreemd’ voorstel, al vraagt die partij zich wel af wie er dan ‘onze aardbeien en peren gaat plukken’.



Ook SP, PVV en JA21 zijn fel tegenstander van het Europese voorstel; zij menen zelfs dat Nederland helemaal geen arbeidsmigranten binnen moet halen. De SP vindt dat eerst de omstandigheden moeten verbeteren: betere huisvesting en strengere handhaving. De rechtse partijen denken bovendien dat alle vacatures die openstaan gevuld kunnen worden door mensen die al in Nederland zijn. ,,Een land dat niet in staat is zijn eigen muurtjes te stuken heeft de verkeerde afslag genomen”, aldus Joost Eerdmans (JA21).

Kamer niet voor ban

De inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie hield onlangs in zijn jaarverslag het pleidooi om de bevolking van Nederland niet verder te laten groeien, omdat de problemen die door arbeidsmigratie ontstaan ons land boven het hoofd groeien. De inspecteur noemde de situatie ‘dweilen met de kraan open’, en stelt dat de lusten van arbeidsmigratie bij bedrijven en uitzendbureaus belanden, terwijl de lasten voor de samenleving zijn.

Een ban op de komst van Europese arbeidsmigranten gaat een Kamermeerderheid echter te ver, zo blijkt. Volgens VVD’er El Yassini is het een misvatting om te denken dat Nederland zonder kan: ,,Iedereen die zegt dat we zonder arbeidsmigratie kunnen, gaat van een koude kermis thuiskomen. Maar er is wel een verschil tussen 20.000 of 200.000 arbeidsmigranten per jaar.”

VVD en D66 botsen

Quote Ik ben klaar met het gelul Senna Maatoug (GroenLinks) De VVD botste in het debat flink met regeringspartner D66. De democraten zijn de enige grote partij die het plan van de Europese Commissie wel positief bejegenen. Volgens D66-Kamerlid Romke de Jong wordt de discussie over arbeidsmigratie niet goed gevoerd: arbeidsmigratie is geen doel op zich, maar biedt kansen, vindt hij. ,,Er zitten voordelen aan, maar ook haken en ogen.” Daar zou het volgens De Jong meer over moeten gaan. Om bijvoorbeeld te zorgen dat Nederland voldoende techneuten en andere vakkrachten heeft, moet volgens hem ook over de Europese grenzen worden gekeken.

PvdA en GroenLinks vinden net als de SP dat de aanpak van misstanden nu de grootste prioriteit heeft. Hoewel er een strengere aanpak is aangekondigd, wordt er in hun ogen veel te weinig gehandhaafd en duurt het veel te lang voordat bijvoorbeeld malafide uitzendbureaus de voet dwars wordt gezet. GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug is ‘klaar met het gelul’ en eist actie om uitbuiting tegen te gaan.

