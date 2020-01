Kamer bezorgd na opdoeken sektemeldpunt: ‘Slachtoffers moeten hulp houden’

En wat als iemand eruit wil? Kan die dan bijvoorbeeld via internet nog wel specifieke informatie hierover vinden? ,,We moeten dat online wel blijven leveren’’, vindt de liberaal. Van Wijngaarden: ,,Ik wil daarover in gesprek gaan met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De behandeling van het wetsvoorstel ‘Seks tegen de wil’ is hier een goed moment voor.



Want in sektes komt het regelmatig voor dat leden naar bed moeten met de leider. Zulke dwang is onacceptabel, vinden meerdere partijen. Door het nieuwe wetsvoorstel wordt seksuele intimidatie in Nederland strafbaar en moet iemand voortaan expliciet instemmen met seksuele handelingen.



Het CDA, de partij van minister Grapperhaus, verwijst naar eerdere antwoorden van de bewindsman over het verdwijnen van het meldpunt Sektesignaal. Die heeft zich volgens de minister de afgelopen jaren vooral gericht op het doorverwijzen van slachtoffers van misstanden naar de verschillende behandelende instanties. Deze telefonische functie is de afgelopen jaren omgebouwd naar een online verwijsfunctie.