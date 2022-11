Kamer bezorgd over vergroening van de industrie

In de Tweede Kamer leven zorgen of de industrie in Nederland het tempo van vergroening wel kan bijhouden. Partijen zijn verdeeld. Regeringspartij VVD wil een noodplan, D66 wil juist strengere eisen.

Het kabinet werkt aan maatregelen om de industrie deels te helpen en deels te dwingen snel over te schakelen van gas op milieuvriendelijke energiebronnen. Dat is nodig zowel om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen als om te voorkomen dat Nederland met een gastekort komt te zitten, nu er geen Russisch gas meer wordt geïmporteerd en de gaskraan in Groningen is gesloten.

Grootste regeringspartij VVD is echter bang dat veel fabrieken de deuren moeten sluiten. Nu al sluiten bakkers en tuinders de deuren. Volgens VVD-Kamerlid Silvio Erkens dreigt een economische ramp. ,,Sommigen juichen het verdwijnen van industrie toe, omdat dat goed zou zijn voor het klimaat, maar deze stille ramp kan niet onbeantwoord blijven.’’

Subsidies

Quote We moeten geen belasting­geld weggeven aan vervuilen­de industrie Raoul Boucke, D66 Vandaag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de vergroeningsplannen voor de industrie. Het kabinet heeft miljarden euro’s aan subsidie uitgetrokken om bedrijven te helpen bij de ‘vergroening’. Daarnaast wil het kabinet bedrijven dwingen zuiniger aan te doen met gas. Bedrijven die veel gas verbruiken, moeten verplicht op zoek naar alternatieve energiebronnen, zoals zonnepanelen, om het gasverbruik terug te dringen. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen.



Regeringspartij D66 wil dat de steun aan bedrijven als een lening wordt verstrekt, die pas wordt omgezet in een gift, wanneer bedrijven hun klimaatdoelen halen. ,,We moeten niet zomaar gratis belastinggeld weggeven aan vervuilende industrie’’, zegt Kamerlid Raoul Boucke.

Hoge gasprijs

Boucke wijst erop dat de industrie verantwoordelijk is voor een derde van de Nederlandse CO2-uitstoot. Veel bedrijven hebben door de hoge gasprijs weliswaar al bezuinigd op hun energieverbruik, maar D66 is bang dat de huidige subsidieregels te vrijblijvend zijn en wil dat het kabinet de industrie duidelijke doelen oplegt over hoeveel CO2 er minder moet worden uitgestoten.

VVD’er Erkens waarschuwt juist dat we voor onze producten afhankelijker dreigen te worden van landen als China als onze fabrieken moeten sluiten. De gasprijs zal hier de komende jaren hoger blijven dan in andere werelddelen, waardoor het gevaar reëel is dat onze bedrijven de internationale concurrentieslag verliezen, stelt hij. Hij wil daarom dat het kabinet met een noodplan komt, zodat bedrijven minder lang hoeven te wachten op vergunningen en meer tijd krijgen over te schakelen op nieuwe energiebronnen als dat nodig is.



Bekijk hier al onze video’s over de politiek: