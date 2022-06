Kamer donderdag in debat over boerenrellen met Rutte en Yeşilgöz

BoerBurger­Be­we­ging ziet enorme groei na stikstof­plan­nen: ‘Door absurd beleid’

Binnen een week tijd van 3300 naar zo’n 4400 leden: de politieke partij BoerBurgerBeweging is met recht booming. De BBB dankt die populariteit mede aan de stikstofplannen die eind vorige week zijn gepresenteerd door minister Christianne van der Wal uit Hierden. Een deel van de boeren dreigt daardoor te moeten stoppen. BBB is blij met de ledengroei, al had het liever een andere aanleiding gezien.

14 juni