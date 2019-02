Kamer eist dat minister studie Nederlands redt

De Amsterdamse VU laat vanaf komend studiejaar geen nieuwe studenten Nederlands meer toe. Al jaren neemt het aantal jongeren dat onze taal wil studeren af. In tien jaar tijd daalde het aantal studenten in het hele land met 60 procent. ,,Wij zijn daar geen uitzondering op. In ons eerste jaar zitten nog maar vijf studenten. Voor hen hebben we vijf medewerkers in dienst. Het is gewoon niet meer rendabel,’’ zegt Wessel Agterhof van de VU.



Wie Nederlands wil gaan studeren, kan nog wel terecht bij de Universiteit van Amsterdam, in Leiden, Utrecht, Nijmegen of Groningen. Maar hoe lang nog is de vraag. In heel Nederland kozen vorig jaar nog maar iets meer dan 200 studenten voor Nederlands. Deskundigen trekken al langer aan de bel. Er is nu al een tekort aan docenten Nederlands. En dat wordt er met zo weinig mensen die de taal studeren straks niet makkelijker op.



,,Het is een slechte ontwikkeling. Het gaat om onze eigen taal. Het is onbestaanbaar als we dan ook nog accepteren dat universiteiten besluiten de studie niet meer aan te bieden. Tot nu toe weiert de minister in te grijpen, maar dat moet veranderen,’’ zegt CDA-Kamerlid Harry van der Moolen.



Van links tot rechts in de Kamer vinden partijen dat. Nu bepalen universiteiten zelf wat ze voor studies aanbieden. ,,Maar als er geen Nederlands meer wordt aangeboden, zijn we echt de weg kwijt,’’ vindt D66’er Paul van Meenen. ,,Bij MBO-opleidingen bepalen we ook vanuit Den Haag dat er overal voldoende aanbod van belangrijke opleidingen moet zijn. Waarom dan niet bij dit soort belangrijke universitaire studies?’’