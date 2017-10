Kamer: Farmaceut medicatie taaislijmziekte speelt 'cynisch spel'

PVV-Kamerlid Fleur Agema vroeg een debat over de kwestie aan met demissionair minister Edith Schippers, maar kreeg daar onvoldoende steun voor. Volgens de coalitiepartijen moet niet Schippers, maar fabrikant Vertex tekst en uitleg geven over het uitblijven van een deal. VVD'er Arno Rutte noemde het vanmiddag een 'cynisch spel'. Volgens hem hebben Kamerleden een e-mail gekregen van de fabrikant, 'met daarin letterlijk: wij gaan akkoord'. Ook D66-Kamerlid Vera Bergkamp wil opheldering. ,,De bal ligt bij de fabrikant'', zei ze. Carla Dik-Faber van de ChristenUnie sloot zich daarbij aan. Mona Keijzer van het CDA sprak zelfs van een 'schandalig spel' door de farmaceut, over de rug van patiënten. Volgens haar ligt er een goed aanbod dat Vertex moet aannemen.

Te duur

Afgelopen maandag maakte Schippers bekend dat het medicijn Orkambi niet opgenomen zou worden in het basispakket. Volgens het ministerie vraagt Vertex te veel geld voor het middel, zeker gezien het 'betrekkelijk bescheiden' effect dat Orkambi volgens het Zorginstituut heeft. Het Zorginstituut bewaakt de kwaliteit van de zorg en adviseert hierover het ministerie.



In de dagen daarna ontstond onduidelijkheid over de deal, waarna Schippers om opheldering vroeg bij de fabrikant. Vertex liet daarop weten dat er geen deal is, maar erkende wel dat een lobbyist namens het bedrijf Tweede Kamerleden heeft gemaild over de kwestie. In die mail stond dat de farmaceut akkoord gaat met een vergoeding tussen de 34 en 46 miljoen euro per jaar, het bedrag waar Schippers op aanstuurde.