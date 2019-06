Kamer juicht proces tegen ‘onverteerbaar’ pedohandboek toe

CDA, PVV en SP zouden zo’n rechtsgang steunen. De Kamerfracties zitten namelijk in een lastig parket. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) heeft eerder namelijk bezworen dat een het boekwerk niet te verbieden is. In de Tweede Kamer wordt dat eigenlijk niet geloofd, maar door het besluit van Grapperhaus staan de fracties eigenlijk machteloos. Terwijl het hen een doorn in het oog is dat er een handboek circuleert met daarin aanwijzingen om kinderen ongezien te misbruiken.

Onverteerbaar

Quote Zij die dit soort verschrik­ke­lij­ke boeken in bezit hebben of versprei­den moeten keihard gestraft worden Gidi Markuszower, PVV CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg is het daarom ‘helemaal eens’ met de Stichting Strijd tegen Kindermisbruik dat zij een rechtsgang overwegen. ,,Het is onverteerbaar dat het boek nog steeds op internet staat. Wat mij betreft moet er er alles aan gedaan worden om het te verwijderen. Een verbod is wat mij betreft ook noodzakelijk. Wij blijven het aan de orde stellen, net zolang totdat we succes hebben.’’



De PVV geloofde minister Grapperhaus eerder al niet toen deze zei dat ‘het langs de rand van de wet gaat’, maar volgens zijn juristen op het ministerie ‘niet te verbieden is’. ,,Grapperhaus moet niet ‘kijken met zijn juristen’ maar optreden’’, zegt Kamerlid Gidi Markuszower. ,,Natuurlijk moet dit verschrikkelijke pedohandboek verboden worden. Pedoseksuelen moeten continu worden opgejaagd en zij die dit soort verschrikkelijke boeken in bezit hebben of verspreiden moeten keihard gestraft worden.’’

Pedo-vereniging Martijn

Eerder al deed de Stichting Strijd tegen Kindermisbruik aangifte tegen pedofielenvereniging Martijn, die na een jarenlange juridische strijd van de stichting en jurist Yme Drost werd verboden.



SP’er Michiel Van Nispen denkt ook dat een nieuwe rechtsgang wel degelijk zin kan hebben. ,,Er zijn ook boeken verboden die aanzetten tot haat. Maar een pedohandboek, dat aanzet tot misbruik van kinderen, zou niet verboden kunnen worden?’’



Hij noemt het handboek ‘te walgelijk voor woorden’. ,,Ik betwijfel of hier met de huidige juridische middelen echt niet tegen kan worden opgetreden. Maar ik ben ook bereid te bekijken of we de wet moeten wijzigen, om dit tegen te gaan. Zodat ook degenen die dit walgelijk materiaal verspreiden aangepakt kunnen worden.’’

