Kamer: Kijk of financiering scholen anders kan

Ook de VVD vindt dat de manier van financiering anders moet. De Kamer laat ook onderzoek doen naar de lumpsum. ,,Geld wordt gekoppeld aan doelstellingen, maar dat wordt te vaak niet nagekomen. Dat moet echt anders'', vindt Kamerlid Bente Becker. ,,We trekken immers geld uit om een effect te bereiken.'' Wel wil Becker ervoor waken dat ‘niet ieder potlood in Den Haag moet worden gedeclareerd’. ,,Nu wordt alleen gekeken of geld rechtmatig wordt uitgegeven, maar misschien moet ook gekeken worden of het doelmatig gebeurt.''



Becker wijst erop dat er al 270 miljoen euro geregeld is in het regeerakkoord. ,,Daarmee moeten we echt zorgen dat leraren die een extra stap zetten ook beter kunnen verdienen. Dat lukt alleen als de bonden en de raden de handschoen oppakken en ik reken erop dat ze dat nu doen.''



GroenLinkser Lisa Westerveld, die voor haar Kamerlidmaatschap bij de Algemene Onderwijsbond werkte, wil ervoor waken dat de politiek ook met beschuldigende vingers gaat wijzen. ,,Het onderwijs heeft jarenlang te weinig geld gekregen.”



Voor Westerveld is de lumpsum ‘zeker niet heilig’. ,,Het is goed dat we daarover discussiëren. Maar ik zie de oplossing in meer macht voor medezeggenschapsraden, op schoolniveau. Dat zij wat te zeggen hebben over de besteding van het geld.”