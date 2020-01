Kamer: Niet zwichten voor druk VS en China rond ASML

De kwestie zit zowel het kabinet als de Tweede Kamer dwars. Niemand zit te wachten op sancties van een van de twee economische grootmachten. Tegelijkertijd wil ook niemand zwichten voor buitenlandse druk. ,,We moeten zelfstandig kunnen nadenken. In Europa moeten we volwassen worden wat betreft onze economische rol in de wereld. Het is niet goed als de VS gaat bepalen wat goed en niet goed is. Wij moeten zelf die afweging kunnen maken’’, zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. Coalitiegenoot VVD is dezelfde mening toegedaan. Kamerlid Arne Weverling: ,,Als Nederland bepalen we zelf of we een exportvergunning verlenen of niet, dat doen niet de Amerikanen of Chinezen.’’