Kamer roept Rutte op het matje over dividendbelasting

De ophef over de afschaffing van de belasting op de winstuitkering aan aandeelhouders houdt maar aan. De oppositie wil duidelijkheid over de beweegredenen om de belasting, waarmee 1,4 miljard euro gemoeid is, te schrappen. Multinationals als Shell, Unilever, AkzoNobel en Philips zouden volgens de NOS op de maatregel hebben aangedrongen. Daarbij zou een aantal hebben gedreigd het lot van de dividendbelasting zwaar mee te wegen bij hun beslissing al of niet in Nederland te blijven.



Geen van de coalitiepartijen heeft de maatregel in het verkiezingsprogramma staan. Dat riekt naar chantage, vindt de linkse oppositie. Bovendien doet het kabinet schimmig over de beweegredenen, wat die verdenking alleen maar voedt.



Eigen afweging

Rutte weigert vandaag in te gaan op namen. ,,Het is niet aan mij om deze contacten te specificeren."Hij benadrukt dat de coalitie zelf tot afschaffing heeft besloten, maar dat pleidooien van het bedrijfsleven wel worden meegewogen. ,,Dat laat onverlet dat de uiteindelijke afweging een eigen verantwoordelijkheid is.''



De premier noemt alleen de namen van werkgeversorganisatie VNO/NCW en Shell, omdat die zelf hun contacten met de politiek hebben gemeld.