Kamer ruziet over sancties na speech Zelenski: ‘Dit is onacceptabel en gênant’

In de Tweede Kamer is grote ergernis ontstaan omdat het kabinet niet kan aangeven wat Nederland precies doet om de sancties tegen Rusland na te leven. Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) kon daar, in een debat meteen na de speech van de Oekraïense president Volodimir Zelenski aan het parlement , geen duidelijkheid over verschaffen.

Volgens minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken komt het kabinet begin volgende week met een overzicht. Andere landen hebben al wel openbaar gemaakt hoeveel miljarden aan Russische bezittingen zij hebben bevroren. Nederland heeft al wel voor 400 miljoen aan Russische banktegoeden bevroren, maar er lijkt nog niets te zijn gebeurd met huizen, boten of andere materiële bezittingen van Russen.

Volgens Hoekstra is zo'n overzicht echter lastig omdat er zoveel ministeries bij zijn betrokken, zo verwees hij meermaals naar de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken, die de Kamer in aparte debatten over hun beleidsterrein zouden informeren.

Quote Moet niet iemand de verantwoor­de­lijk­heid nemen? Lilianne Ploumen, PvdA Een boze Kamer noemde het ‘onacceptabel’ en ‘gênant’ dat het kabinet nu - terwijl de oorlog al 36 dagen duurt - geen helderheid kan geven en dat de CDA-minister naar zijn collega’s kijkt. ,,Moet niet iemand de verantwoordelijkheid nemen?”, vroeg PvdA-leider Lilianne Ploumen zich af. Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver werd boos dat de minister ‘nu voor de vijftiende keer naar een collega wijst’. ,,Het maakt me niet uit wie er over gaat, als het maar gebeurt.”

Doorpakken

De woede was groot omdat de Kamer net een staande ovatie had gegeven voor de speech van Zelenski, die als eerste wereldleider de Tweede Kamer toesprak en Nederland vroeg om méér te doen om zijn land te steunen in de strijd tegen Rusland. Kamervoorzitter Vera Bergkamp had voorafgaand aan de speech van Zelenski benadrukt dat er ‘op momenten zoals deze geen afstand is tussen Kiev en Den Haag’.

Klaver: ,,We hebben allemaal de mond vol: we moeten meer doen, we moeten doorpakken. Maar het kabinet geeft geen antwoord.” Ook Bergkamp maande Hoekstra tot antwoorden.

De Kamer vreest dat Nederland door het getreuzel in Europa wordt gezien als lachertje en dat Russische oligarchen de tijd hebben om onder sancties uit te komen. Ook coalitiepartijen D66 en CDA zeiden ‘het ongemak’ van de oppositie te delen.

Sticker

Hoekstra zei dat er een speciale werkgroep in het leven is geroepen, maar dat daarvoor ‘nog mensen moeten worden geworven'. Hij bezwoer dat er ‘echt hard gewerkt wordt’ door het kabinet. Dat schoot GroenLinkser Klaver in het verkeerde keelgat. ,,Wil het kabinet een sticker? ‘We doen ons best.’ Ik vind dat minister concrete antwoorden moet geven.”

Volgens Hoekstra zijn er wel stappen gezet. Zo is er inmiddels een ontheffing voor de fiscale geheimhouding en heeft het kabinet advies gevraagd over de privacywetgeving AVG. ,,Beseft de regering wel hoezeer ze voor paal staan?”, hoonde Kamerlid Pieter Omtzigt. ,,Wij verschuilen ons na 36 dagen nog achter de AVG.”

Omtzigt wilde dan maar ‘alle verantwoordelijke ministers’ naar de Tweede Kamer halen. ,,Als het gaat om huizen, is dat voor Binnenlandse Zaken, als het gaat om Russische jachten, is het Infrastructuur en Waterstaat, als het gaat om belastingen, is de staatssecretaris voor Financiën aan zet”, somde hij op. Het debat werd daarop geschorst. In de loop van de middag wordt het debat hervat.