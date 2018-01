Kamer schrapt obstakel gekozen burgemeester uit Grondwet

Op de SGP na steunde de hele Kamer het voorstel van D66'er Rob Jetten. Die haalde daardoor met gemak de tweederdemeerderheid die nodig is om de Grondwet te kunnen wijzigen. Maar zo'n meerderheid heeft hij ook in de Eerste Kamer nodig, en die lijkt minder enthousiast.



Ook coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie steunden Jetten, terwijl zij hun twijfels hebben over een verkiezing of zelfs uitgesproken hechten aan de benoeming door de regering. Desalniettemin vinden ze dat de manier waarop een burgemeester wordt aangesteld niet in de Grondwet thuishoort, hoewel ze benadrukken dat dat niet per se betekent dat burgemeesters straks rechtstreeks door het volk gekozen zullen worden.