Kamer soebat over vrijheid van onderwijs in debat over anti-homobeleid school

De vrijheid van onderwijs mag nooit worden misbruikt om de veiligheid van leerlingen in gevaar te brengen, oordeelt het progressieve deel van de Tweede Kamer in een debat over een school die homoseksualiteit afkeurt. Daarom moet de wetgeving hierover op de schop. Conservatieve partijen zien daar totaal geen brood in.

NRC Handelsblad publiceerde afgelopen maart het artikel ‘School duwt kinderen ongevraagd uit de kast’ over de reformatorische school Gomarus in Gorinchem. Daar wordt homoseksualiteit gezien als ‘zonde tegen de natuur’. Acht oud-leerlingen vertelden hoe zij werden gepest en uitgescholden. Ook was er beleid vanuit het schoolbestuur om ouders te informeren over homoseksuele gevoelens van leerlingen.

Volgens D66'er Paul van Meenen gaat het om een patroon op deze school specifiek. Maar om misstanden in de toekomst daar en elders te voorkomen, willen de democraten - en ook PvdA, VVD, SP, Volt, PvdD en GroenLinks - artikel 23 in de grondwet ‘moderniseren’. Daarin staat nu: ‘De overheid stelt alleen eisen aan de kwaliteit van het onderwijs.’ Verder is onderwijs geven vrijgelaten. Progressieve politici willen ook vastleggen dat scholen straks geen leerlingen meer kunnen weigeren op grond van levensbeschouwing. Ook moeten álle onderwijsinstellingen meer werk gaan maken van kansengelijkheid en burgerschapsonderwijs.

Sowieso strafbaar

CDA, ChristenUnie, SGP, PVV en Forum voor Democratie vinden het niet nodig om de wet op deze punten op de schop te nemen, omdat een ongelijke behandeling van lhbti-leerlingen sowieso al strafbaar is. Zo heeft de onderwijsinspectie in het geval van de Gorinchemse school aangifte gedaan bij het OM van een vermoeden van een strafbaar feit. Daarnaast zijn de gebeurtenissen op deze school volgens de SGP en anderen ‘afschuwelijk’ , maar zeggen ze niets over de kwaliteit en voordelen van het bijzonder onderwijs in Nederland.

In aanloop naar het debat schreef demissionair minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) het parlement al de situatie op het Gomarus ‘ernstig en zorgwekkend’ te vinden. Slob: ,,Het kan niet zo zijn dat er leerlingen zijn voor wie de situatie op school ongelijkwaardig en onveilig is. Er zal op meerdere punten een forse inspanning van het bestuur en de leraren moeten volgen.” Onderzoek in januari moet uitwijzen of aan de opdrachten van de inspectie is voldaan, zoals een veilige leeromgeving en goede afspraken met het personeel.

De minister meldde tijdens het debat dat de school aan de slag is met de geëiste verbeteringen. Hij wil zelf bij een wetsevaluatie de lijst aanpassen van incidenten waarover een school melding moet maken bij de inspectie, zodat onveilige situaties voor lhbti’ers daar voortaan ook onder vallen. Sowieso grijpt de waakhond nu ook bij individuele signalen van misstanden rondom een school passend in, eventueel door onverwachte inspecties. Tot slot wil Slob dat scholen frequenter in overleg gaan met lhbti-organisaties over een veilig schoolklimaat.

Onlangs bleek nog uit onderzoek dat lhbti-leerlingen vaker worden gepest op school, ook door leraren.

Volledig scherm Het Gomarus in Gorinchem. De school kwam in het nieuws door het bericht dat leerlingen er zouden worden gedwongen hun homoseksualiteit aan hun ouders bekend te maken. © ANP

