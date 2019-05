Kamer staat nog niet te springen om landelijke aanpak lachgas

D66 ziet lachgas vooral als hype die zoals gewoonlijk wel weer overwaait, laat Kamerlid Antje Diertens weten. ,,Het lijkt me geen goed idee om hier in Den Haag allerlei regels op te tuigen voor het gebruik of de verkoop, zolang niet is aangetoond dat het middel slecht voor je is. Ik maak me wél zorgen over de gevolgen voor het milieu, met al die slagroomspuitpatronen die overal rondslingeren.’’



De VVD, de grootste regeringspartij, ziet vooral problemen bij de handhaving van bijvoorbeeld een leeftijdsgrens. ,,Zo’n grens wordt erg lastig als lachgas nu onder de Warenwet valt’’, zegt Kamerlid Hayke Veldman. ,,Mag een meisje van zestien dan straks geen slagroomspuitpatronen meer kopen in de winkel, terwijl ze die nodig heeft omdat ze gewoon graag taarten bakt?’’



De handhaving op feestlocaties ligt momenteel bij de gemeenten. Die gaan daar verschillend mee om. Zo vond de gemeente Den Bosch dat er geen aanleiding was om in een evenementenvergunning de verkoop van lachgas te verbieden met Koningsdag. De gemeente Alkmaar bepaalde juist wél dat handel in het spul een boete waard was. In Rotterdam pleit de plaatselijke VVD momenteel voor een verkoopverbod tijdens festivals en andere evenementen.