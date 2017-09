Kamer stemt tegen vergoeding NIP-test voor zwangere vrouwen

De PvdA en SP hadden een motie ingediend, waarin de regering werd opgeroepen de NIP-test in de toekomst (voor een deel) te betalen voor alle vrouwen, via het zorgpakket of anders via een subsidieregeling. 65 Kamerleden stemden voor, 83 tegen.



VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn verdeeld over de NIPT, zo bleek vanmiddag opnieuw. De SP/PvdA-motie komt op een onhandig moment, omdat de test ook onderwerp is bij de formatietafel. ,,Over de vergoeding van de NIP-test spreken we, zoals over alle belangrijke zorgonderwerpen, aan de formatietafel", laat de VVD weten in een verklaring. ,,Dat is de plek waar je invloed uit kan oefenen op het beleid de komende jaren."