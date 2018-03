Kamer valt over ‘inhaalwerk’ voor ziek zorgpersoneel

CDA, GroenLinks, SP en PvdA hebben minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) om opheldering gevraagd. De D66-bewindsman zegt in een eerste reactie dat de kwestie ‘een merkwaardige indruk’ op hem maakt. Omdat een compleet beeld ontbreekt, kan hij nu echter verder niet reageren, aldus zijn woordvoerder.



Werknemers van Carinova die zich ziek melden, wordt gevraagd zelf met hun cliënt een nieuwe afspraak te maken - anders doet de planner van Carinova dat. De instelling spreekt van een ‘gedragsmatige visie op verzuim’. In het nieuwe protocol van de Sallandse zorgaanbieder staat letterlijk beschreven dat de medewerkers ‘probleemhouder’ zijn van hun verzuim. Carinova zegt de nieuwe verzuimregels juridisch te hebben laten toetsen en dat ze binnen de kaders van de wet vallen.



De Kamer betwijfelt dat en heeft minister Koolmees inmiddels bedolven onder Kamervragen. ,,Dit klinkt als een onwenselijke manier van met je personeel omgaan”, stelt CDA-Kamerlid Pieter Heerma.



Volgens linkse partijen is het zonneklaar dat Carinova de wet overtreedt en moet Koolmees ingrijpen. ,,Dit is geen gedragsmatige visie op verzuim, dit is gewoon ontduiken van de wet en dat is verboden”, zegt SP-Kamerlid Bart van Kent.