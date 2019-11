Kamer verdeeld over noodzaak overname Eneco door Japans consortium

De SP is sowieso tegen verkoop van Eneco. ,,Oliedom om onze laatste publieke grote energieleverancier te verpatsen”, zegt Kamerlid Sandra Beckerman. ,,Bij de verkoop van Nuon en Essent gingen 4400 banen verloren! Ook raakten we zeggenschap kwijt. Juist nu we meer schone energie en een lagere energierekening nodig hebben, moeten we Eneco democratiseren; niet verkopen.”



Regeringspartijen VVD en D66 reageren positiever. Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) ziet niet direct grote bezwaren tegen deze overname. ,,We zien meer van dergelijke bewegingen op de energiemarkt. Vattenfall heeft bijvoorbeeld eerder ook Nuon overgenomen, hetzelfde geldt voor Essent door RWE. Dit lijkt een betrouwbare partij.”



D66 wil dat iedereen makkelijk en goedkoop schone energie kan krijgen. Kamerlid Matthijs Sienot: ,,De bewoners moeten centraal staan, met een warm huis en een lage energierekening. Daar moet minister Wiebes alle energiebedrijven op aan blijven spreken, in wiens handen een energieleverancier ook is.”