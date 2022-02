Kamer wil alles weten over ‘invloed die ministerie uitoefende op OMT’: ‘Keihard besodemieterd’

Sinds 13.00 uur spreekt de Tweede Kamer over corona in een plenair debat. VVD-Kamerlid Judith Tielen bijt het spits af en erkent: ,,Ook bij mij in de fractie zijn wat kritische vragen over het handelen van het OMT.’’ Daarmee doelt zij op de wob-stukken waaruit blijkt dat het ministerie meerdere keren probeerde tekstuele wijzigingen in conceptadviezen van het OMT aan te brengen en daarin ook slaagde. ,,Ook ik keek vorige week vrijdag naar de nieuwsberichten en dacht: hoe zit dat? We moeten zeker weten wat er zich afspeelde. Is het een incident of een patroon?’’

Die uitspraken lokken de halve oppositie naar de interruptiemicrofoon, van links tot rechts. PVV-Kamerlid Fleur Agema wil weten hoe het zit met de ouderen die mogelijk door beïnvloeding van het ministerie in verpleeghuizen géén mondkapjes kregen. SP-Kamerlid Maarten Hijink geeft aan dat hij ontzettend kwaad is over de gang van zaken. Zijn fractie hamerde er volgens hem van het allereerste moment al op dat er voldoende beschermingsmiddelen in de verpleeghuizen moesten zijn. ,,Als ik dan nu in de stukken lees dat vanuit het ministerie druk is gelegd om dat niet te doen... Ik ben daar gewoon pissig over!’’

Ook komen in het debat de keiharde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan de orde. Die oordeelde vandaag in haar eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis dat Nederland niet klaar was voor de coronacrisis. De voorbereiding was ondermaats, het ministerie van Volksgezondheid had geen draaiboeken geoefend. En toen corona eenmaal door het land raasde, staarden adviseurs en beslissers zich aanvankelijk blind op de ziekenhuizen en medische aspecten. Daardoor werd de verpleeghuiszorg aan ‘zijn lot overgelaten’ en werd sociale nevenschade te lang onderschat. Volgens Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu is ‘Nederland keihard besodemieterd’.

Dijsselbloem waarschuwde ook voor de potentiële rolvermenging van het OMT, waar de experts soms in hun wetenschappelijke analyse al praktisch-logistieke afwegingen meenamen, zoals het gebrek aan mondkapjes of beperkte testcapaciteit. Dat zou niet bij de experts moeten gebeuren, zegt Dijsselbloem.

Deze week zwaaide het kabinet vrij onverwacht de bekritiseerde coronapas uit. Het 3G-beleid ging in de ijskast, terwijl eerder werd gezegd dat het ‘echt nodig was’. Lang vond minister Hugo de Jonge het een ‘onmisbaar middel’, maar zijn opvolger parkeert de coronapas vanaf 25 februari alsnog. ,,We denken dat het kan, we zitten nu echt in een andere fase’’, aldus minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dinsdagavond.

Vanaf 25 februari vervallen bijna alle coronabeperkingen. Mondkapjes en anderhalve meter behoren dan tot het verleden. Voor het nachtleven, festivals en evenementen komt het kabinet wél met hele strikte regels: grootschalig testen, wat ook wel ‘1G’ wordt genoemd. Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer ziet dat niet zitten. PVV-Kamerlid Agema noemt het openen van het nachtleven bijvoorbeeld ‘een gecontroleerd risico’ en pleit juist voor betere ventilatie in het nachtleven. Ook wil zij stoppen met het ‘grootschalige testen bij de GGD’ en wil zij vaker vertrouwen op zelftests.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg wil van de minister weten hoe ‘carnaval ontspannen wordt, ook voor burgemeesters’. ,,Half zwanger bestaat niet, half carnaval ook niet.’’

Volledig scherm Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, spreekt vanmiddag met de Tweede Kamer over de gedeeltelijke versoepelingen. © ANP

3G blijft achter de hand

Het wetsvoorstel dat het omstreden 2G-beleid (alleen toegang voor recent gevaccineerde of genezen mensen) mogelijk maakt, wordt ingetrokken, maar dat geldt niet voor het wetsvoorstel voor de inzet van de coronapas met 3G op de werkvloer. Het kabinet wil kijken ‘of het verstandig is’ de optie van zo’n coronapas, die men in het geval van 3G ook met een negatieve test kan krijgen, op de werkvloer ‘in de gereedschapskist te houden’. Naar de coronapas zou volgens het wetsvoorstel alleen bij werknemers kunnen worden gevraagd in die sectoren waarvan de bezoekers ook een toegangsbewijs moeten laten zien.

Het wetsvoorstel wordt vermoedelijk overbodig, omdat de coronapas in zijn geheel per 25 februari verdwijnt. Maar in een brief aan de Kamer houdt Kuipers de optie open dat het coronatoegangsbewijs met 3G op een bepaald moment ‘epidemiologisch gezien weer ingezet zou moeten worden’.

Als het toegangsbewijs onverhoopt een terugkeer maakt, kan het volgens Kuipers goed zijn om de optie te hebben die pas op de werkvloer in te zetten. ,,Eerder gaf de Raad van State aan dat het niet logisch is om op plaatsen wel een coronatoegangsbewijs aan bezoekers te vragen, maar niet aan medewerkers die met de bezoekers in contact komen”, benadrukt de bewindsman. Hij zegt wel de tijd te willen nemen ‘voor nader onderzoek’ om de regeling ‘op iets langere termijn’ mogelijk te verbeteren.

De coronabesluiten op rij: 1. De 3G-coronapas vervalt op 25 februari, net als de 1,5 meterregel en de algemene mondkapplicht 2. Mondkapjes blijven in het ov en de luchtvaart 3. Besmette personen gaan vanaf vrijdag vijf dagen in isolatie in plaats van zeven 4. Het thuiswerkadvies wordt: Werk maximaal de helft van tijd op kantoor 5. Vanaf vrijdag kunnen horeca en cultuur alvast open tot 01.00 uur, nog wel met coronapas 6. Het nachtleven, festivals en evenementen binnen kunnen vanaf 25 februari open met 1G, iedereen testen dus. Evenementen buiten kunnen zonder 1G

Volledig scherm Ernst Kuipers is verheugd dat het land langzaam weer ‘open’ kan. ,,We snakken weer naar uitgaan, naar contact, ook dat maakt kwaliteit van leven.’’ © ANP

