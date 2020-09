Kamer wil dat afgewezen leraren alsnog beurs krijgen

De motie, die D66-Kamerlid Paul van Meenen vanmiddag indiende, wordt ook gesteund door GroenLinks, SP en PvdA. Daarmee is, met 75 zetels, een Kamermeerderheid in zicht. De partijen vinden dat Slob vóór 1 oktober met voorstellen moet komen waardoor de afgewezen aanvragen toch kunnen worden toegekend, bijvoorbeeld door geld dat bestemd is voor de lerarenbeurs van volgend jaar naar voren te halen.

Slob is dat niet van plan. ,,We hebben gezocht naar geld en dat hebben we niet gevonden. Anders hadden we het al opgelost.” Wel wil hij beloven dat alle afgewezen docenten volgend jaar gegarandeerd een beurs krijgen. Van Meenen neemt daar geen genoegen mee. ,,Dit is een acuut probleem, dat nu moet worden opgelost.”

Pot met geld

Leraren die een bachelor- of masteropleiding willen volgen om zich bijvoorbeeld te specialiseren, kunnen vanaf 2008 een beroep doen op de lerarenbeurs. Omdat die pot met geld nooit helemaal werd opgemaakt, haalde de Tweede Kamer daar de afgelopen jaren geld uit om te steken in de aanpak van het lerarentekort. Daarom was er dit jaar te weinig geld om de aanvragen te honoreren.

Het leverde problemen op bij scholen, die in sommige gevallen al vervangers hadden aangenomen voor een leraar die dankzij de beurs studieverlof zou krijgen. Omdat leraren pas in de loop van juli hun afwijzing kregen, nét voor hun opleiding zou beginnen, leverde dat ook veel teleurgestelde docenten op. Het is de vraag of zij met de motie van de Kamer, waarover volgende week wordt gestemd, geholpen zijn. De opleiding die zij zouden gaan volgen is immers al begonnen.

Communicatie

De Kamer reageerde daar deze zomer al met verbijstering op. Het ministerie had nooit gewaarschuwd dat dit het gevolg zou zijn van hun geschuif met geld, stelden Kamerleden. Zijn ministerie lichtte wel de scholenkoepels en vakbonden in dat er dit jaar te weinig geld beschikbaar was, maar informeerde de Kamer niet. Minister Slob erkende vandaag dat ‘de communicatie tussen kabinet en Kamer niet goed is geweest’.

