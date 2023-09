Kamer wil door met stikstofregelingen, maar deadline 2030 lijkt wél van de baan

Dit is woensdagmiddag duidelijk geworden in een debat van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het controversieel verklaren. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over wat controversieel wordt of niet. Maar vandaag wordt al bepaald over welke onderwerpen volgende week gestemd wordt. Bij zaken die nu niet op die lijst terechtkomen, is de kans nihil dat die alsnog controversieel worden verklaard.

Zowel CDA-Kamerlid Derk Boswijk als VVD-Kamerlid Thom van Campen pleiten tegenover deze site voor het voortzetten van de stoppers- en innovatieregelingen voor boeren. Hun fracties verklaren deze onderwerpen daarom niet controversieel.

Eerder gaf oppositiepartij BBB ook al aan voor het niet controversieel verklaren van die regelingen te zijn. Die partij heeft met de recente uitbreiding van twee JA21-Kamerleden en een PVV’er nu vier zetels in de Tweede Kamer. Die partij kan met zestien zetels in de Eerste Kamer daar de regeringspartijen ook aan een meerderheid helpen.

Volgens VVD’er Van Campen en CDA’er Boswijk moet je ‘lopende zaken netjes afronden’. ,,Ik baal ervan dat alleen die stoppersregeling al was opengesteld en ik vind dat de openstelling van andere regelingen, die nog zouden volgen, daarbij horen’’, beamen de twee.

Zij doelen daarmee op regelingen die erop gericht zijn om boeren te compenseren die met minder vee hun bedrijf willen voortzetten. Ook de regeling die door VVD-bewindsvrouw Christianne van der Wal was voorgesteld om de stikstofuitstoot terug te brengen met innovaties, moet volgens hem doorgaan ondanks de val van het kabinet. ,,Ik zie graag dat die regelingen worden opgesteld.’’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

CDA’er Boswijk stelt ook: ,,Alle instrumenten, de stoppersregeling en innovatie moeten doorgaan.’’ Volgens de christendemocraat is het ‘sowieso niet uit te leggen dat als je stikstofreductie zo belangrijk vindt, er ruim anderhalf jaar na het sluiten van het coalitieakkoord alleen nog maar een regeling ligt om te stoppen’. ,,Dat is geen perspectief voor een boer die graag door wil. Die zijn er gelukkig namelijk ook nog heel veel.’’

VVD en CDA willen de stoppersregeling, de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), de uitgebreidere Lbv-plus voortzetten. Dit zijn allemaal subsidieregelingen voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf of een locatie van hun bedrijf. Het duo wil ook dat de verplaatsingsregeling gewoon wordt opengesteld.

2030

Voor het doorzetten van de stikstof- en natuurherstelwet, die een doelstelling van 2035 naar 2030 zou halen, is in de Tweede Kamer zeker géén meerderheid te vinden. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat in 2030 74 procent van de stikstofgevoelige natuur in Natura-2000-gebieden de zogeheten ‘kritische depositiewaarden’ (KDW) niet meer overschrijdt. Boven deze grens is er namelijk een risico dat de kwaliteit van leefgebieden van dieren en planten beschadigt. Het jaartal 2030 lag binnen het kabinet al erg gevoelig.

Ook de gebiedsgerichte aanpak die nu per provincie wordt uitgevoerd zal niet stoppen. Die aanpak verschilt van provincie tot provincie. Maar álle provincies hebben te maken met opgaven en deadlines op het gebied van de waterkwaliteit en de stikstofwet.

Klimaat

Eerder deze week besloot de Tweede Kamer al dat op het gebied van klimaat en energie besluitvorming gewoon kan doorgaan, ondanks de val van het kabinet. De Tweede Kamer wil niet dat de overgang van gas naar andere vormen van energie vertraging oploopt. Dat betekent niet dat alle plannen van het kabinet ook ongewijzigd doorgaan, mogelijk dat een Kamermeerderheid op punten wijzigingen aanbrengt. Maar vrijwel de hele Kamer wil wel dat er haast achter blijft zitten.

Later moet nog duidelijk worden hoe het zit met andere beleidsterreinen. Onder andere de spreidingswet die gemeenten kan dwingen asielzoekers tijdelijk te huisvesten, wordt mogelijk controversieel verklaard. In dat geval zal de Kamer er pas na de verkiezingen weer verder over praten. Ook de woonplannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) komen mogelijk in de koelkast te staan.

Kamer wil bezuinigingsplannen ouderenzorg niet meer behandelen De bezuinigingen op de ouderenzorg en de plannen voor de acute zorg zijn door een Kamermeerderheid wél controversieel verklaard. Diverse maatregelen die demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg) wil nemen in de ouderenzorg, waaronder verpleeghuiszorg, zijn zo vergaand dat de Kamerleden vinden dat kabinet en Kamer niet meer over hun graf heen moeten regeren. Het gaat onder meer om honderden miljoenen aan bezuinigingen die het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte IV wil doorvoeren. Ook de plannen van zorgminister Ernst Kuipers rond de acute zorg worden niet meer behandeld. Kuipers wil onder meer afstappen van de huidige 45-minutennorm waarbinnen een ambulance een patiënt naar een spoedeisende hulppost (SEH) moet brengen. Volledig scherm Medewerkers in de ouderenzorg demonstreren tegen financiële kortingen op hun sector. © ANP Diverse verzoeken om onderwerpen controversieel te verklaren, haalden het net niet. Zo deden PvdA en GroenLinks een klemmend beroep op de Kamer om de hervormingsplannen van het eigen risico voor medische specialistische zorg niet meer te behandelen. De SGP en de ChristenUnie wilden een aantal medisch-ethische kwesties vooruitschuiven, maar ook die wens werd niet door een meerderheid gehonoreerd. Over een aantal debatten wordt later besloten of deze Kamer die nog gaat voeren met het demissionaire kabinet. Het gaat vooral over politiek gevoelige onderwerpen, zoals een debat over de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van VWS en Sywert van Lienden. Zoals eerder aangekondigd steunde D66 geen enkel voorstel om een onderwerp controversieel te verklaren. De zorg moet doorgaan, ook al is het kabinet demissionair, zei D66-Kamerlid Wieke Paulusma. Die houding leidde tot kritiek bij Kees van der Staaij (SGP). Hij vindt dat D66 net doet of het kabinet niet is gevallen. Het is gebruikelijk om een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet over vergaande voorstellen te laten besluiten, zei hij. Dat getuigt bovendien van respect voor de democratie. Ook deze besluiten worden dinsdag definitief.

Wat is stikstof nu precies? En welke invloed heeft het op onze natuur en onze wereld? (video):

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: