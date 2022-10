Kamer wil harder kunnen ingrijpen bij publieke omroepen: 'Twee keer geel is rood’

Ongehoord Nederland heeft in korte tijd voor veel opschudding gezorgd. Recent nog kwam het programma Ongehoord nieuws in opspraak nadat er zonder context beelden werden getoond van willekeurige zwarte mensen die witte mensen in elkaar sloegen. Er werd gesproken over ‘negers die blanken in elkaar slaan’. Resultaat: honderden klachten over racisme bij de ombudsman van de NPO.

Sindsdien groeit het sentiment om de omroep aan te pakken alleen maar, ook onder andere omroepen in het publieke bestel. Staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu deelde eerder dat ze de onrust ziet, maar zelf niet kan ingrijpen: ,,Ik volg de Mediawet”, aldus Uslu. ,,Die zegt: na twee sancties van de NPO of twee sancties van het Commissariaat voor de Media, komt het op mijn bureau.” Wel stuurde ze een ‘bescheiden brief’ om het Commissariaat aan te sporen het onderzoek naar de omstreden omroep te versnellen.

Vrij vaag

Dat moet anders kunnen, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. ,,Als omroepen over de schreef gaan, dan moeten we kunnen ingrijpen”, zo verdedigt PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis zijn motie, die is ondertekend door leden van CDA, VVD, D66, ChristenUnie, Denk en GroenLinks. De partijen, die samen een meerderheid hebben, verzoeken het kabinet ‘te verkennen of het sanctiebeleid kan worden aangescherpt’ om verdere onrust te voorkomen. ,,Als een omroep twee keer een gele kaart krijgt, dan kan de rode kaart worden getrokken”, aldus Mohandis.

Ook Lucille Werner (CDA) ziet heil in een scherper sanctiebeleid want, zo deelt ze, dat is nu ‘vrij vaag’. Volgens haar zou vooral duidelijk opgeschreven moeten worden wie op welke momenten moet handelen. Het moet dan ook zorgvuldig, vindt Werner: ,,Het gaat om de toekomst van ons publieke bestel.”

PVV’er Martin Bosma is niet geheel tegen de plannen, maar vindt de kritiek op Ongehoord Nederland geen reden voor verandering. ,,De NPO is extreem eenzijdig. Het ademt de geest van D66. Ongehoord Nederland staat buiten die consensus, en daarom willen ze het kapotmaken.” D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemde tijdens het debat de aspirant-omroep nog ‘gevaarlijk’.

Bekijk hier een video waarin Uslu vraagt om haast in het onderzoek naar Ongehoord Nederland:

Volledig scherm Arnold Karskens van omroep Ongehoord Nederland. © ANP / ANP