Kamer wil kindermisbruikers tijdelijk paspoort afpakken

VVD, PVV, CDA en PvdA willen dat pedofielen die door de rechter onder toezicht van de reclassering zijn gesteld, niet kunnen reizen buiten de EU. Schade aanrichten bij kinderen in verre landen moet zo onmogelijk worden gemaakt.

,,We hebben niet voor niets in een wet georganiseerd dat langdurig toezicht mogelijk is. Als zedendelinquenten dan toch over hun normale paspoort beschikken, vrees ik dat toezicht te kwetsbaar is”, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg.

Het intrekken van het gewone paspoort tijdens die periode moet de nieuwe norm worden. Pedofielen zouden dan alleen een identiteitskaart krijgen, waarmee ze zich uitsluitend in de EU mogen verplaatsen. ,,Je wil er zeker van zijn dat pedofielen in het buitenland niet opnieuw toeslaan. Door het paspoort af te nemen, weten we dat”, aldus PvdA-Kamerlid Kuiken.