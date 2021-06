Kamer wil meer weten over deal Sywert: 'Waarom in zee met dit bedrijf voor dit bedrag?'

Nu ook video van voor de gek gehouden Kamerleden: ‘Sturen jullie bitcoins?’

28 mei Dat de Tweede Kamer eerder deze maand voor de gek werd gehouden door Russische grappenmakers, was al bekend. Maar nu is ook de video van het nepgesprek met een zogenaamde medewerker van de Russische Poetin-criticus Aleksej Navalny openbaar geworden. ,,Do you know Mr. Pig?”