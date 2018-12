Kamer wil multinationals horen over ‘handige truc’ rond winstbelasting

Een Kamermeerderheid steunde vandaag het voorstel van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer om de partijen uit te nodigen voor een stevig gesprek. De hoorzitting moet plaatsvinden voordat de Kamer met staatssecretaris Menno Snel (Financiën) debatteert over de kwestie.



Dagblad Trouw berichtte vorige week over de regeling, waarmee Shell geen belasting hoeft te betalen in Nederland. De krant baseert dat op een vertrouwelijk intern document van het ministerie van Financiën en op gesprekken met ingewijden. ,,Shell maakt gebruik van allerlei mazen die in de wetgeving zit. Daar moeten wij secuur naar kijken’’, zegt Nijboer daarover.



Het kabinet heeft al maatregelen aangekondigd om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan, maar de vraag is of die ook de mazen in de wet dichten waar het olie- en gasconcern gebruik van maakt.