Kamer wil naadje van de kous weten over aanval op de Telegraaf

Oliemaat­schap­pij­en zien af van megaclaim om gasbesluit Groningen

25 juni Shell en ExxonMobil zien af van een claim voor het gas dat na beëindiging van de winning in Groningen achterblijft in de grond. Dat staat in een akkoord dat minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft gesloten met de oliemaatschappijen. De oppositiepartijen kraken de deal, omdat de Groningers de dupe zouden zijn.