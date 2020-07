Kamer wil ombudsman voor belastingzaken

Kiezer krijgt meer invloed op democra­tisch stelsel

10:07 Kiezers krijgen straks meer invloed op wie er in de Tweede Kamer komen. In het stemhokje kunnen mensen dan een stem uitbrengen op de hele kandidatenlijst van een partij of op één kandidaat. Dat zal ertoe leiden dat kandidaten meer kans hebben dan nu om in het parlement te komen als ze voorkeursstemmen krijgen.