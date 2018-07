Kamer wil onderzoek naar misbruik bij Jehova's

Gasakkoord Wiebes kost schatkist 1,7 miljard

16:50 Het akkoord dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vorige week sloot met Shell en ExxonMobil over de stopzetting van de gaswinning in Groningen, kost de schatkist per saldo 1,7 miljard euro. Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.