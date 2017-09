Kamer wil ook uitsluitsel van coalitie over toeslagen

Kamer akkoord met bevriezen eigen risico, oppositie ontevreden

14:20 Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het bevriezen van het eigen risico in de zorg in 2018. Alleen de oppositiepartijen SP, Partij voor de Dieren en DENK stemden tegen het voorstel van de coalitie in spe.